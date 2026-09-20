برگزاری تجمع ۱۵۰ هزار نفری جانفدایان در فارس
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان خبر داد.
حجتالاسلام ملکمکان با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس گفت: رزمایش بزرگ جانفدا با حضور مردمی برگزار میشود که در جریان جنگ ۴۰ روزه برای همکاری و پشتیبانی از رزمندگان اسلام اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: این رزمایش پنجشنبه دوم مهرماه، ساعت ۹ صبح در شیراز از میدان آیینی امام حسین (ع) آغاز میشود و شرکتکنندگان با حرکت به سمت میدان شهدا و چهارراه پیروزی در برنامههای پیشبینیشده حضور خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه حضور در این مراسم برای همه مردم آزاد است، گفت: هم افرادی که به عنوان جانفدا ثبتنام کردهاند و هم سایر اقشار مردم میتوانند در این رزمایش بزرگ شرکت کنند.
حجتالاسلام ملکمکان ادامه داد: در این مراسم، بخشی از شرکتکنندگان به صورت سازمانیافته مسیر را طی کرده و از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت و عموم مردم نیز در قالب راهپیمایی و با اجرای برنامههای فرهنگی، سرود، مداحی و شعارهای انقلابی در این اجتماع حضور خواهند داشت.
وی از برگزاری همزمان رزمایش جانفدا در شهرستانهای فارس خبر داد و افزود: پیشبینی میشود حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان در این رزمایش شرکت کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا و اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.
حجتالاسلام ملکمکان گفت: حضور گسترده مردم در این اجتماع، بار دیگر جلوهای از وحدت، انسجام و آمادگی مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی، کشور و آرمانهای شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.