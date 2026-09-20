مهرداد عالی‌پور هریسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: این مجموعه قرارداد رسمی با سازمان یونیسف ایران دارد و حدود ۴۰ محصول در حوزه خلاقیت کودکان، به‌ویژه محصولات DIY یا «ساخت توسط کودکان»، تولید می‌کند.

وی افزود: رنگ‌های هنری مانند رنگ انگشتی، رنگ گواش، وسایل بازی و محصولات متنوع دیگر برای سازمان یونیسف تولید می‌شود و این همکاری همچنان ادامه دارد.

عالی‌پور هریسی گفت: این همکاری در چارچوب قراردادی که به تأیید مراجع قانونی رسیده، ادامه دارد و الزامات و قوانین یونیسف در حوزه کودکان، تجربه و یادگیری ارزشمندی برای مجموعه ایجاد کرده است.

وی افزود: مطالعه دفترچه‌ها و استاندارد‌های یونیسف موجب شده است حساسیت بیشتری در مراحل کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، تولید و کنترل نهایی محصولات داشته باشیم.

رئیس انجمن ملی صنایع خلاق ادامه داد: بخشی از این محصولات برای خریداران خارجی تولید و در داخل کشور نیز به‌صورت ریالی عرضه می‌شود و مجموعه تلاش کرده است از دانش به‌دست‌آمده در زمینه حقوق کودکان و الزامات تولید محصولات ویژه این گروه، برای ارتقای فرآیند تولید و پاسخگویی به انتظارات مصرف‌کنندگان حساس به کیفیت استفاده کند.

عالی‌پور هریسی درباره میزان صادرات محصولات تولیدشده برای یونیسف گفت: در حال حاضر عدد دقیقی برای میزان صادرات را نمی‌توان اعلام کرد، زیرا محدودیت‌هایی در زمینه صادرات وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از این محصولات در داخل کشور به‌صورت ریالی به خریداران خارجی عرضه شده‌اند و فروش برخی محصولات نیز از طریق سایت‌های معتبر خارجی انجام می‌شود.

به گفته رئیس انجمن ملی صنایع خلاق همکاری با یونیسف همچنان ادامه دارد و محصولاتی که خریداری می‌شوند برای استفاده در برنامه‌ها و مراسم مختلف و عرضه به مخاطبان این سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گفتنی است یونیسف در ایران نیز بر اهمیت رعایت حقوق کودکان در فعالیت‌های تجاری، محصولات و خدمات مرتبط با کودکان تأکید دارد.