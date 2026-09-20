به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نگهدار حسین‌پور اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و اعلام پایگاه پدافند هوایی شهید هادی‌پور خارگ، عملیات تخریب و خنثی‌سازی پرتابه‌ها و مهمات عمل‌نکرده موجود در سطح مواضع و سایت‌های مربوط به پدافند هوایی جزیره در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و با هدف ایمن‌سازی مناطق و تعیین تکلیف مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده انجام می‌شود.

بخشدار ویژه و رئیس شورای تأمین جزیره خارگ با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان اجرای این عملیات، از شهروندان و افرادی که در محدوده‌های پیرامونی مواضع و سایت‌های پدافندی تردد دارند خواست ضمن حفظ آرامش، به هشدار‌ها و توصیه‌های عوامل مسئول توجه کنند.

حسین‌پور بیان کرد: شهروندان از نزدیک شدن به محدوده‌های تعیین‌شده و محل اجرای عملیات خودداری کنند و اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به محدوده‌های عملیاتی و محدودیت‌های احتمالی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

وی گفت: اجرای این عملیات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام خواهد شد و هدف اصلی، افزایش ایمنی و پاکسازی مناطق مربوطه از مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده است.