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عملیات تخریب و خنثیسازی پرتابهها و مهمات عملنکرده در مواضع و سایتهای مرتبط با پدافند هوایی جزیره خارگ، از امروز ۲۹ شهریورماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نگهدار حسینپور اظهار داشت: با هماهنگیهای انجامشده و اعلام پایگاه پدافند هوایی شهید هادیپور خارگ، عملیات تخریب و خنثیسازی پرتابهها و مهمات عملنکرده موجود در سطح مواضع و سایتهای مربوط به پدافند هوایی جزیره در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این عملیات از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و با هدف ایمنسازی مناطق و تعیین تکلیف مهمات و پرتابههای عملنکرده انجام میشود.
بخشدار ویژه و رئیس شورای تأمین جزیره خارگ با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان اجرای این عملیات، از شهروندان و افرادی که در محدودههای پیرامونی مواضع و سایتهای پدافندی تردد دارند خواست ضمن حفظ آرامش، به هشدارها و توصیههای عوامل مسئول توجه کنند.
حسینپور بیان کرد: شهروندان از نزدیک شدن به محدودههای تعیینشده و محل اجرای عملیات خودداری کنند و اطلاعیهها و اخبار مربوط به محدودههای عملیاتی و محدودیتهای احتمالی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
وی گفت: اجرای این عملیات با هماهنگی دستگاههای مسئول و رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام خواهد شد و هدف اصلی، افزایش ایمنی و پاکسازی مناطق مربوطه از مهمات و پرتابههای عملنکرده است.