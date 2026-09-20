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تا روز سه شنبه وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر سبب برخاستن گرد و غبار محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت امروز، رطوبت و شرجی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی استان تداوم خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: طی بعد از ظهرهای امروز تا سه شنبه سرعت وزش باد در بخشهای غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: تا فردا روند کاهش دما و سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان پیش بینی میشود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه شنبه مواج خواهد بود.