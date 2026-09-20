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سال تحصیلی جدید در نوار غزه آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، سال تحصیلی جدید در نوار غزه آغاز شد؛ اما به شکلی متفاوت از گذشته، مراکز آموزشی، دیگر شبیه آنچه دانشآموزان پیش از جنگ به آن خو گرفته بودند نیستند. برخی مدارس ویران شده یا آسیبدیدهاند و برخی به مرکز اسکان تبدیل شدهاند. در این شرایط هزاران دانشآموز میکوشند به کلاسهای درس بازگردند؛ جنایات صورت گرفته در غزه، تاثیر شدیدی بر فرایند آموزش و زندگی روزمره دانش آموزان است.
مها محمد، معلم مدرسه گفت: نسبت به سالهای گذشته، کار کردن در این شرایط برای ما معلمان تقریباً غیرممکن شده. ما مجبوریم در چادرها، در گرما و سرما، کار را پیش ببریم. نه ما قادریم حق دانشآموز را ادا کنیم، نه دانشآموز قادر است درس را از ما یاد بگیرد. تابستان چادر گرم است. در فصل سرما هم صدای باران بر روی چادر باعث میشود نه دانشآموز صدای من را بشنود و نه من صدای او را؛ بنابراین کارمان دشوار میشود. در تابستان تقریباً بعد از زنگ دوم، بهخاطر گرما، دانشآموزان را مرخص میکنیم؛ و در زمستان بعد از زنگ دوم بهخاطر صدای باران مرخص میکنیم. یعنی بیشتر وقتها کلاسها تعطیل است. با این حال، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در این شرایط «خوب» است؛ اما این نه مرا راضی میکند و نه خود دانشآموز را.
سالهای تحصیلی نامنظم و دور ماندن طولانی مدت هزاران کودک از آموزش و تحصیل، شکاف آموزشی گستردهای بوجود آورده، معلمان و دانشآموزان با چالش چگونگی جبران آنچه از دست رفته، در میان کمبود امکانات و منابع آموزشی، روبهرو هستند.
محمد دانش آموز گفت: گاهی که تانکر آب میارن، من و برادرم در کلاس درسیم. وقتی از کلاس بیرون میریم، دیگه آبی نمونده. تحمل گرما در چادرها خیلی سخته. خستگی و گرما ما رو کلافه میکنه. در زمستان هم گاهی چادرها پر از آب میشن و ما مجبور از کلاس خارج بشیم.
با توجه به ازدحام دانش آموزان و کمبود تجهیزات در مدارس، فراهم کردن محیط آموزشی پایدار دشوارتر از گذشته به نظر میرسد؛ با این حال معلمان میکوشند به دانشآموزان کمک کنند توان یادگیریشان را بازیابند و با واقعیت جدید سازگار شوند.
پس از ویرانی مدارس به دست ارتش اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه، در اینجا تلاشهای جدی برای ادامه فرایند آموزش و کمک به دانشآموزان برای رهایی از آثار جنگ و ویرانی ادامه دارد.