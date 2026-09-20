به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان گفت: ۶ مدرسه در شهرضا در دست ساخت بود که دو مدرسه تکمیل شده و از اول مهر پذیرای دانش آموزان است.

حبیب قاسمی افزود: سرانه آموزشی در شهرستان شهرضا به نرمال کشوری نزدیک است، اما تعداد مدارس تخریبی و نیازمند بهسازی و تعمیر، زیاد است.

به گفته وی سال گذشته ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ردیف اعتباری از سازمان نوسازی مدارس کشور برای تعمیر و تجهیز مدارس شهرضا جذب شد، اما چون مدارس شهرستان نیاز به تخریب و نوسازی کلی داشت، این اعتبار هزینه نشد.

وی گفت: دولت امکان اختصاص اعتبار به طرح‌های جدید را ندارد و باید نیمی از هزینه ساخت مدارس جدید توسط خیران تامین شود که در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به این موضوع پرداخته شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان بیان داشت: در این جلسه مقرر شد نشستی با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع شهرستان برای جذب مشارکت آنان در ساخت مدارس جدید، برگزار شود.