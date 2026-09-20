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مشاور وزیر جهاد کشاورزی از شناسه دار شدن ۴۳۰ محصول کشاورزی در سه ماه اخیر خبر داد و گفت: نیاز است که برخی از استانها سرعت بیشتری در کار شناسه دار کردن محصولات داشته باشند.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا بهراملو، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۴۳۰ کد محصول برای تولیدات باغی و زراعی صادر شده است، اظهار داشت: با این حال حدود ۱۲ استان تاکنون هیچ کدی دریافت نکردهاند و لازم است این استانها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی درباره روند صدور کدها گفت: در تیرماه ۱۱ کد، مردادماه ۴۷ کد و شهریورماه ۴۳۰ کد دریافت شده است، اما برای رسیدن به اهداف تعیینشده باید سرعت اجرای طرح افزایش یابد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آخرین آمار شناسنامهدار شدن واحدهای بهرهبرداری گفت: تا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۲۳ هزار و ۱۹۱ واحد بهرهبرداری در کشور شناسنامه دریافت کردهاند؛ با این حال عملکرد استانها متفاوت است و برخی استانها عملکرد بسیار خوبی داشتهاند و برخی دیگر نیازمند تلاش بیشتری هستند.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی افزود: بهتر است دریافت کد شناسایی محصول به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران قرار گیرد و جلسات کمیتههای اجرایی استانها به صورت منظم و ماهانه برگزار و گزارش عملکرد ارائه شود.
وی ادامه داد: براساس برنامه هفتم توسعه، در پایان برنامه، دریافت شناسنامه محصول برای محصولاتی که صادر و همچنین محصولاتی که در داخل کشور به میادین میوه و ترهبار عرضه میشود، الزامی خواهد بود. این الزام برای برخی محصولات تولیدشده در فراسرزمین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بهراملو با تاکید بر اینکه مصرفکننده حق دارد بداند محصول از کجا و با چه فرآیندی تولید شده افزود: زیرساخت اجرای این طرح از طریق سامانه یکتا فراهم شده و در حال حاضر مشکلی از نظر زیرساخت وجود ندارد، بنابراین تسریع در کار ضروری است تا تولیدکننده نیز از مزایای شناسنامهدار شدن محصول برخوردار شود.