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فرمانده انتظامی پاوه از کشف ۱۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ احمد رستمی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شمشیر پاوه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پیکان مشکوک و از آن بازرسی کردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجام گرفته از خودرو توقیفی، ۱۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.
سرهنگ رستمی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.