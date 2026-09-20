به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ احمد رستمی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شمشیر پاوه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو پیکان مشکوک و از آن بازرسی کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودرو توقیفی، ۱۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ رستمی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.