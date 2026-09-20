نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح‌های در حال اجرا در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، از اختصاص ردیف بودجه اختصاصی به مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان برای این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از پروژه‌های در حال اجرا در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، از تثبیت ردیف بودجه اختصاصی این مجموعه برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب در بازدید سال ۱۳۷۹ از مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی طی دست‌خطی این مجموعه و آن چه در آن است را مظهر دین، سیاست و هنر عنوان کرده و دولت را موظف به حفاظت و صیانت از این مجموعه دانسته بودند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس همان حکم رهبر شهید در سال‌های گذشته پیگیری‌های بسیاری انجام شد و نهایتا ردیف بودجه اختصاصی برای اولین بار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان برای مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: این ردیف بودجه اختصاصی در سال ۱۴۰۵ نیز تثبیت شده و از محل اعتبارات امسال نیز بودجه مصوب برای مجموعه شیخ صفی تخصیص پیدا خواهد کرد و اداره کل میراث‌فرهنگی به عنوان متولی امر موظف به هزینه کرد این اعتبارات با هدف حفظ، احیا، ساماندهی و معرفی مجموعه است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بازدیدی که انجام شد پروژه‌های مختلفی با اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی استان در مجموعه شیخ صفی‌الدین تعریف شده و در حال اجرا است که می‌تواند تحول مهمی را در حفاظت و صیانت از این مجموعه ایجاد کند.

نیکزاد تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار خود نیز بر جایگاه و نقش مهم اردبیل و صفویه در تاریخ ایران به ویژه در رسمی کردن مذهب تشیع و یکپارچه کردن ایران اشاره کرد و این وظیفه بر دوش همه ما است که از میراث گران‌بهای صفویه و نقش تاریخی اردبیل حفاظت و صیانت کنیم.