مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: یکصدو نود هزار دانش آموز استان آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

آمادگی یکصد و نود هزار دانش آموز یزدی برای آغاز سال تحصیلی جدید

آمادگی یکصد و نود هزار دانش آموز یزدی برای آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان بهابادی گفت: دانش آموزان بعد از حدود شش ماه دوری از مدرسه مشتاقانه در انتظار بازگشایی مدارس‌ هستند.



وی ادامه داد: ۱۸ هزار معلم و کادر اموزشی نیز خود را برای شروع سالی پر شور و با نشاط آماده کرده‌اند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: مدیران ۱۷۰۰ مدرسه نیز همه فعالیت‌های لازم رادر مدارس را به سرانجام رسانده‌اند تا همه چیز مهیای حضور دانش اموزان باشد.



دهقان بهابادی افزود: از سوی دیگر برخی مدارس کتاب‌های درسی را نیز توزیع کرده‌اند تا دانش آموزان در اولین روز‌های درس نیز با کتاب در کلاس‌های درس حاضر شوند.