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رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته «زیستفناوری ـ گرایش میکروبی» به رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از افزایش رشتههای کارشناسی ارشد ناپیوسته این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: رشته زیستفناوری ـ گرایش میکروبی به مجموعه رشتههای کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزوده شد.
پژمان فاضلی افزود: برای توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی، پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی منطقه و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل جوانان، رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته زیستفناوری ـ گرایش میکروبی در این واحد دانشگاهی راهاندازی شده است.
وی افزود: توسعه رشتههای جدید و کاربردی یکی از برنامههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بوده و در این مسیر تلاش میشود با توجه به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه، امکانات آزمایشگاهی و توانمندی اعضای هیئت علمی، رشتههایی متناسب با نیازهای جامعه و ظرفیتهای منطقه ایجاد و توسعه پیدا کند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره به اهمیت حوزه زیستفناوری گفت: زیستفناوری میکروبی از حوزههای مهم و کاربردی علوم زیستی است که ظرفیتهای قابل توجهی در زمینههای پژوهشی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی، محیطزیست و تولید محصولات زیستی دارد و تربیت نیروی متخصص در این حوزه میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه باشد.
فاضلی گفت: راهاندازی این رشته فرصت مناسبی را برای دانشآموختگان رشتههای مرتبط فراهم میکند تا بتوانند تحصیلات تخصصی خود را در حوزه زیستفناوری میکروبی ادامه دهند و در مسیر فعالیتهای پژوهشی و تخصصی گام بردارند.
وی با تأکید بر رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه رشتههای کاربردی گفت: آمایش منطقهای، توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناورانه از مهمترین مؤلفههای دانشگاه در زمینه گسترش رشتههای تحصیلی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی با توجه به ظرفیتهای علمی موجود، توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی را دنبال میکند و تلاش دارد با ایجاد رشتههای جدید و مورد نیاز، فرصتهای بیشتری برای ادامه تحصیل دانشجویان در استان چهارمحال و بختیاری فراهم کند.
فاضلی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سالهای اخیر توسعه رشتههای تخصصی را در دستور کار قرار داده و راهاندازی رشتههای جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، بخشی از این برنامه است. پیشتر نیز این واحد دانشگاهی توسعه رشتههای دکتری تخصصی را با رویکرد توجه به آمایش منطقهای و نیازهای آموزشی و تخصصی دنبال کرده است.
وی گفت: علاقهمندان برای اطلاع از شرایط پذیرش، زمان ثبتنام و جزئیات رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته زیستفناوری ـ گرایش میکروبی میتوانند اطلاعیهها و دفترچههای رسمی پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی را پیگیری کنند.