پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران جوجیتسوی استان قم با حضور در مسابقات قهرمانی جوجیتسوی برزیلی کشور، موفق شدند با نمایشی درخشان، مجموع ۱۵ مدال رنگارنگ را به نام خود ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم لبخند که به نمایندگی از استان قم در این دوره از رقابتهای قهرمانی جوجیتسوی برزیلی کشور شرکت کرده بود با عملکردی تحسینبرانگیز شامل ۱۳ نشان طلا، یک نقره و یک برنز توانست بر سکوهای نخست تکیه بزند.
در این رقابتها امیرعباس میرزایی، امیرحسین قرهداغی، محمدامین نقدی، محمدعلی اللهمرادی قویدلان، امیرعلی دولتی، محمدطاها عبداللهی، مصطفی محمدزاده، آرمان شمس، علی غفاری، محمد جهانبازی و محمد متین ونایی موفق به کسب مدال طلا شدند.
همچنین در این مسابقات، امیرعلی دولتی علاوه بر مدال طلا، یک نشان نقره نیز به دست آورد و امیرعلی رادین و شایان علیبیگی صاحب مدال برنز شدند تا کاروان ورزشی استان قم با مجموع ۱۵ مدال، پرونده موفقی را در این مسابقات ببندد.