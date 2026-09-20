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مدیر کل دامپزشکی البرز گفت: به دنبال برخی اخبار غیرموثق در فضای مجازی مبنی بر کشف گوشت اسب و الاغ در شهرستان کرج به اطلاع میرساند که اخبار منتشر شده در خصوص ماهیت محمولههای مذکور، گمانهزنیهای تاییدنشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، «علیرضا جمالی» روز یکشنبه اظهار کرد: در جریان گشتزنیهای نظارتی با همکاری ماموران کلانتری ۲۲ مهرشهر کرج، ۲ محموله گوشت قرمز به وزنهای ۱۰۲ کیلوگرم و ۳۱۶ کیلوگرم که توسط خودروهای غیرمجاز و فاقد شرایط بهداشتی (زنجیره سرد) در حال حمل و توزیع بودند، شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد: این محمولهها بلافاصله جهت بررسیهای بهداشتی تحویل اداره دامپزشکی شهرستان کرج شده و درزمان حاضر نمونههای اخذ شده از این محمولهها جهت تعیین هویت گونهای و بررسی سلامت به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی ارسال شده است.
جمالی گفت: اداره کل دامپزشکی استان البرز ضمن تکذیب تمام شایعات مطرح شده در خصوص ماهیت گوشتهای کشف شده، تاکید میکند که بررسیهای علمی و دقیق آزمایشگاهی ملاک عمل این اداره است؛ بدیهی است محمولههای مذکور تا زمان حصول نتایج نهایی آزمایشگاه تحت قرنطینه بهداشتی قرار دارند و به محض حصول نتایج در صورت محرز شدن هرگونه تخلف بهداشتی یا مغایرت گونهای، مراتب به صورت شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع قضایی صورت خواهد شد.