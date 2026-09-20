سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از انجام فرایند آزادی ۱۷ فرد محکوم به قصاص پس از تلاش برای صلح و سازش خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد شهریاری گفت: دادسرای امور جنایی تهران با تشکیل واحد صلح و سازش و تلاش خیران و صلح‌یاران، تلاش‌هایش را برای بخشش محکومان تا روز اجرا حکم ادامه می‌دهد.

محمد شهریاری گفت: ما توانسته‌ایم برخی محکومان را پای چوبه دار نجات دهیم.

به گفته سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، در سال ۱۴۰۲ سی نفر، سال ۱۴۰۳ چهل نفر، سال ۱۴۰۴، چهل و دو نفر که محکوم به قصاص بودند، آزاد شده‌اند.

آقای شهریاری گفت که صلح‌یاران در حال میانجی‌گری برای ۱۲ محکوم به قصاص دیگر هم هستند.

او گفت دستگاه قضا با هدف صلح و سازش، پای چوبه دار محیطی ایجاد کرده تا محکومان با اولیای دم رو‌به‌رو شوند و ارتباط داشته باشند.