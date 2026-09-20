به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلیمان نظری‌دوست در بازدید از کارخانه رب اسدآباد گفت: این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است و با فرآوری محصول گوجه‌فرنگی، نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات کشاورزان دارد.

او افزود: در فصل برداشت، روزانه حدود ۳۰۰ تن گوجه‌فرنگی از کشاورزان خریداری و برای فرآوری به کارخانه منتقل می‌شود و در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانه به حدود ۳۰ تن رب در روز می‌رسد.

فرماندار اسدآباد با اشاره به اشتغال ایجادشده در این واحد تولیدی تأکید کرد: فعالیت این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم حدود ۸۰ نفر را فراهم کرده و توسعه آن می‌تواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان کمک کند.

نظری‌دوست گفت: با توجه به میزان خرید گوجه‌فرنگی از کشاورزان و ظرفیت موجود کارخانه، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳ هزار تن رب گوجه‌فرنگی در این واحد تولید و روانه بازار شود.

او یکی از مشکلات اصلی کارخانه را نبود خط بسته‌بندی رب به صورت قوطی عنوان کرد و افزود: رفع این مشکل و تکمیل زنجیره تولید و بسته‌بندی در اولویت شهرستان قرار دارد و برای توسعه این بخش پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

فرماندار اسدآباد گفت: ایجاد امکان بسته‌بندی محصول در خود کارخانه، علاوه بر افزایش ارزش افزوده، می‌تواند زمینه عرضه مستقیم محصول با برند شهرستان و توسعه بازار فروش را فراهم کند.

نظری‌دوست همچنین بر ضرورت حمایت از واحد‌های فرآوری محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: هدف شهرستان این است که با رفع موانع موجود، کارخانه رب اسدآباد از فعالیت صرفاً فصلی خارج شده و با توسعه خطوط تولید و بسته‌بندی، به یک واحد تولیدی دائمی تبدیل شود.

او تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا بازار، یکی از راهکار‌های حمایت از کشاورزان، کاهش خام‌فروشی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان اسدآباد است.