به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اعلام کرد: داوطلبان پذیرفته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ این دانشگاه، طبق تاریخ اعلامی به همراه مدارک به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، کوچه شهید احمدیان، کوچه بن بست آزادگان– ساختمان مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مراجعه کنند. به پذیرفته شدگان توصیه شده است از مراجعه به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری خودداری کنند. فهرست پذیرفته شدگان شامل متقاضیان آزمون سراسری و استعداد درخشان است. زمان بندی اعلامی قابل جابجایی نیست. فرآیند گزینش در دو روز انجام می‌شود.

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