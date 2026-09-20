

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی ندرخانی افزود: این طرح از ۱۶ شهریورماه با هدف مقابله هدفمند با سرقت و ارتقاء امنیت اجتماعی در سراسر استان به اجرا درآمد و مأموران پلیس آگاهی و سایر رده‌های انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و عملیات‌های هدفمند، موفق به کشف انواع سرقت شدند.

وی گفت: در این طرح، ۱۰ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت مغازه، ۶۹ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی، ۶ فقره سرقت خودرو، ۲۰ فقره سرقت موتورسیکلت، ۱۴ فقره سرقت محتویات خودرو، ۱۵ فقره سرقت قطعات و تجهیزات خودرو و همچنین سایر سرقت‌ها از جمله احشام، کابل و تجهیزات انتقال نیرو و سرقت‌های معابر کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۷ هزار و ۱۵۴ فقره سرقت در استان به وقوع پیوسته که ۴ هزار و ۸۷۴ فقره آن کشف شده است، وی خاطرنشان کرد: میزان کشف سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش داشته و نسبت کشف به وقوع نیز از ۶۰ درصد به ۶۸ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: مقابله با سارقان و مالخران با جدیت ادامه دارد و متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.