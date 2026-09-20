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سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل از عملیاتی شدن طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها و بهرهمندی ۱۸ هزار و ۲۹۶ مشترک از خدمات پر سرعت آن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل قادر سیمزن سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل بیان کرد: این کار با تلاش شرکتهای مجری (مخابرات اردبیل و مبیننت) و فراهم شدن زیرساختهای لازم صورت گرفته است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت زیرساخت ارتباطی این طرح در استان اردبیل، عنوان کرد: عملیات کابلکشی (شوتینگ) در شهر اردبیل به پایان رسیده است و نصب تجهیزات و جعبههای توزیع فیبر نوری (FAT) نیز ۹۸ درصد پیشرفت دارد.
سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اضافه کرد: در شهر پارسآباد نیز عملیات کابلکشی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و نصب تجهیزات و جعبههای توزیع فیبر نوری با ۴۹ درصد پیشرفت در حال انجام است.
وی با قدردانی از تلاشهای شرکتهای مجری طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها در استان اردبیل، اظهار کرد: هدفگذاری ما تسریع روند نصب تجهیزات باقی مانده و کاهش حداکثری زمان انتظار متقاضیان است تا همه واحدهای مسکونی و کسب و کارها در نقاط هدفگذاری شده، از این فناوری نوین بهرهمند گردند.
سیمزن گفت: ساکنان شهرهای مورد اشاره میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها از وضعیت پوشش فیبرنوری محله خود آگاه شوند و در صورت تمایل نسبت به ثبت درخواست سرویس اقدام کنند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استان اردبیل با ۲۳ درصد رشد پوشش فیبر نوری در یک سال گذشته در رتبه دوم اجرای این طرح در کشور قرار دارد.