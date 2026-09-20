رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از لغو مجوز و تعطیلی ۷ مرکز ترک اعتیاد در استان خبر داد و بر ضرورت افزایش نظارت‌ها و کنترل دقیق‌تر روند ارائه خدمات به بیماران در این مراکز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان، با حضور دیگر اعضای این شورا، با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر مراکز درمان معتادان، گفت: نظارت‌ها مطلوب است، اما باید افزایش پیدا کند تا روند ارائه خدمات و درمان بیماران در این مراکز با دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت دارو‌های مورد استفاده در درمان بیماران مبتلا به اعتیاد، افزود: دارو‌های مورد استفاده برای بیماران باید به صورت مدیریت‌شده و کنترل‌شده تجویز و توزیع شود.

دکتر آشوبی گفت: در نتیجه فرآیند‌های نظارتی، مجوز فعالیت ۷ مرکز ترک اعتیاد در گیلان لغو شده و سهمیه ۳ مرکز دیگر نیز کاهش یافته است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، به صورت ماهانه بیش از ۵۰ مورد بازرسی از مراکز ترک اعتیاد در استان انجام می‌شود و وضعیت فعالیت این مراکز از نظر نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امیر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان نیز در این نشست بر ضرورت تقویت هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی تأکید کرد.

وی افزود: هماهنگی بین کمیته‌ها باید افزایش پیدا کند و همه افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند باید با جدیت و تلاش بیشتری در مسیر مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد فعالیت کنند.

در این نشست همچنین، بر استمرار نظارت بر مراکز ترک اعتیاد، کنترل فرآیند تجویز و توزیع دارو و افزایش همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد تأکید شد.