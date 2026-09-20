پخش زنده
امروز: -
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اجرای برنامه «غذای رایگان مدارس» همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد اسماعیلزاده مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی در وزارت بهداشت، اظهار کرد: برنامه شیر مدارس طی دو سال گذشته اجرا شده که یک سال بهطور کامل و سال دیگر به صورت نیمهکامل انجام شد و امسال با اختصاص بیش از ۱۵ همت اعتبار، امیدواریم این برنامه به نحو مطلوب اجرا شود.
وی افزود: هر سال در ابتدا و انتهای اجرای برنامه، اثربخشی آن، میزان دسترسی دانشآموزان به شیر و میزان رضایت آنها از کیفیت شیر توزیعی ارزیابی میشود و بر اساس نتایج این ارزیابی، برای افزایش اعتبار برنامه در سال بعد اقدام میکنیم. خوشبختانه امسال بیش از دو و نیم برابر سالهای گذشته برای این برنامه اعتبار اختصاص یافته است.
توسعه برنامه تغذیه رایگان مدارس
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: امسال عنوان برنامه شیر مدارس به «برنامه غذای رایگان مدارس» تغییر کرده و این موضوع امکان استفاده از سایر اقلام غذایی را در کنار شیر فراهم کرده است.
اسماعیلزاده ادامه داد: اقلام غذایی مورد استفاده در این برنامه از نظر علمی و فنی توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه تأیید شده و آموزش و پرورش در حال اجرای فرآیندهای لازم برای قرارداد با شرکتهاست تا این اقلام در اختیار دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هدف ایدهآل این برنامه پوشش تمام دانشآموزان است، افزود: با توجه به افزایش قیمتها و محدودیت اعتبارات، در شرایط فعلی امکان پوشش مدارس غیردولتی وجود ندارد و این برنامه دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی را هدف قرار داده است.
توزیع مکمل آهن و ویتامین D در مدارس
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، اجرای برنامه مکملیاری را یکی دیگر از برنامههای اصلی این دفتر در مدارس عنوان کرد و گفت: در مدارس دخترانه، مکمل آهن هفتهای یک عدد به مدت ۱۶ هفته از طریق مراکز بهداشتی و مدارس توزیع میشود که هدف آن پیشگیری از کمخونی است.
وی افزود: مکمل ویتامین D نیز به صورت ماهانه و با دوز ۵۰ هزار واحد برای دانشآموزان دختر و پسر بالای ۱۲ سال توزیع میشود و این برنامه امسال نیز در تمام مناطق کشور با قوت ادامه خواهد داشت.
اسماعیلزاده با اشاره به تغییر شیوه تأمین مکملها در سال جاری گفت: در سالهای گذشته گاهی اعتبارات اختصاصیافته به دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل مشکلات مالی در سایر بخشها، برای خرید مکملها هزینه نمیشد و در برخی گروههای سنی با کمبود مکمل مواجه بودیم.
وی ادامه داد: امسال با تدبیری که اتخاذ شده، مکملها به صورت متمرکز توسط بیمه سلامت خریداری و به جای اعتبار، خود مکملها در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار میگیرد که امیدواریم مشکل کمبود مکملها را تا حد زیادی برطرف کند.
آموزش تغذیه در مدارس
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار کارشناس تغذیه در کشور گفت: آموزش تغذیه در مدارس از وظایف این کارشناسان است و هر کارشناس موظف است در مدارس تحت پوشش خود، حداقل ماهانه یک جلسه آموزشی برای دانشآموزان، معلمان، مربیان یا والدین برگزار کند.
اسماعیلزاده هدف این برنامه را ارتقای فرهنگ تغذیه در میان دانشآموزان دانست و اظهار کرد: دانش مردم در حوزه تغذیه نسبت به گذشته بهتر شده، هرچند تبدیل دانش و آگاهی به عملکرد و رفتار صحیح، موضوعی جداگانه و نیازمند اقدامات تخصصی است.
نظارت بر بوفه مدارس همچنان با ضعفهایی مواجه است
وی با اشاره به برنامه پایگاههای تغذیه سالم و بوفه مدارس گفت: هر سال دستورالعملی درباره اقلام غذایی مجاز و غیرمجاز در بوفه مدارس تدوین و ابلاغ میشود و این دستورالعمل بر اساس اقلام غذایی و محصولات صنعتی جدیدی که وارد بازار میشوند، بازنگری میشود.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: با وجود اینکه این دستورالعمل بیش از ۲۰ سال است به طور مستمر بازنگری و ابلاغ میشود، در حوزه نظارت همچنان ضعفهایی وجود دارد و گاهی مشاهده میشود که اقلام غذایی غیرمجاز در بوفه مدارس عرضه میشوند.
وی از مدیران مدارس، دانشآموزان و خانوادهها خواست در اجرای دستورالعملهای تغذیه سالم همکاری کنند و گفت: نیروهای بهداشتی و تغذیه به اندازه جمعیت تحت پوشش نیستند و برای نظارت مطلوب، نیازمند همکاری مدارس و خانوادهها هستیم.
غربالگری اضافهوزن و چاقی دانشآموزان در چهار پایه تحصیلی
اسماعیلزاده از اجرای برنامه غربالگری اضافهوزن و چاقی دانشآموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این غربالگری در چهار پایه اول، چهارم، هفتم و دهم انجام میشود و دانشآموزانی که دچار اضافهوزن یا چاقی هستند، برای پیگیری به کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشتی ارجاع خواهند شد.
وی با بیان اینکه اضافهوزن و چاقی در میان دانشآموزان معضل قابل توجهی است، افزود: حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد کودکان مدرسهای دچار اضافهوزن یا چاقی هستند؛ به این معنا که تقریباً از هر چهار دانشآموز، یک نفر با این مشکل مواجه است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هدف از اجرای این غربالگری را پیشگیری از تشدید اضافهوزن و چاقی و در صورت امکان کمک به کاهش وزن دانشآموزان عنوان کرد.
برنامه وزارت بهداشت برای تغذیه کودکان در مناطق محروم
وی درباره برنامههای تغذیهای برای کودکستانها نیز گفت: با قرار گرفتن کودکستانها تحت پوشش آموزش و پرورش، برنامههایی برای بهبود وضعیت تغذیه کودکان در حال اجراست و جلساتی با سازمان تعلیم و تربیت کودک برگزار شده است.
اسماعیلزاده افزود: تلاش میکنیم در صورت تأمین اعتبار در بودجه سال آینده، در مناطق محروم و روستایی، وعده غذای گرم برای پیشگیری از سوءتغذیه کودکان در کودکستانها اجرا شود.
وی همچنین از برنامه آموزش مربیان کودکستانها و ارائه برنامه غذایی متناسب با گروه سنی کودکان خبر داد و گفت: برنامه غذایی وعدههای اصلی و میانوعدهها از سوی دفتر بهبود تغذیه تدوین و ابلاغ شده و آموزش مربیان نیز در دانشگاههای علوم پزشکی دنبال میشود.
پوشش ۲۶۰ هزار کودک در طرح امنیت غذایی
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح امنیت غذایی کودکان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این طرح، کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه شناسایی میشوند و اطلاعات آنها از طریق سامانه با وزارت رفاه مبادله میشود تا کارت خرید آنها برای تهیه اقلام غذایی مورد نیاز شارژ شود.
اسماعیلزاده گفت: امسال بیش از ۲۶۰ هزار کودک تحت پوشش طرح امنیت غذایی کودکان قرار گرفتهاند و اعتبار این طرح به بیش از ۸.۵ همت رسیده است.
وی ادامه داد: هنوز به دلیل محدودیت اعتبارات، تمام کودکان نیازمند تحت پوشش این طرح قرار نگرفتهاند، اما تعداد کودکان تحت پوشش نسبت به سال نخست اجرای طرح بیش از دو و نیم برابر شده و اعتبار آن نیز بیش از ۶ برابر افزایش یافته است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مختلف، روند اجرای برنامههای تغذیهای توسعه یابد و بتوان در سالهای آینده سوءتغذیه را از چهره کشور پاک کرد.