استاندار کرمانشاه در نشست با جمعی از موکب‌داران عراقی که عازم زیارت حرم حضرت معصومه (س) در قم بودند، با قدردانی از خدمات ارزنده آنان به زائران اربعین حسینی، بر توسعه تعاملات و تقویت روابط راهبردی ایران و عراق تاکید کرد.

تعاملات فرهنگی دو ملت ایران و عراق ضامن امنیت و توسعه مشترک است

تعاملات فرهنگی دو ملت ایران و عراق ضامن امنیت و توسعه مشترک است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی میان دو کشور ایران و عراق گفت: اربعین حسینی مظهر تجلی مردمی بودن است و موکب‌داران عراقی با تمام توان و ظرفیت، صادقانه‌ترین پذیرایی را از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عمل می‌آورند.

وی با یادآوری حضور حماسی مردم عراق در آیین‌های تشییع امام شهید، از این میزبانی و همراهی صمیمانه تقدیر کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این نشست زمینه را برای تعاملات بیشتر در ایام اربعین فراهم می‌کند، افزود: این رفت‌وآمد‌ها و ارتباطات فرهنگی، ضمن ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران، پیوند‌های عمیق دو ملت را مستحکم‌تر می‌کند.

حبیبی با تأکید بر وجود فرهنگ، اقتصاد و امنیت مشترک میان دو کشور، این تعاملات را ضامن توسعه بیش از پیش مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عراق دانست.