۱۲ تیم دانش‌آموزی عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شش استان کشور، در مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» با محوریت ساخت و پرتاب موشک‌های آبی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» با حضور دانش‌آموزانی از سراسر کشور برگزار شد، که ۱۲ تیم شرکت‌کننده در این رقابت از اعضای کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مسابقه حضور داشتند.

هماهنگی حضور تیم‌های کانون در این رویداد از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی انجام شد و این استان، مسئولیت هماهنگی فرآیند شناسایی، آماده‌سازی و اعزام تیم‌های کانونی به مسابقه را بر عهده داشت.

محور اصلی این رویداد، ساخت و پرتاب موشک‌های آبی بود و دانش‌آموزان در جریان آن مراحل طراحی، ساخت، آماده‌سازی، آزمون و اجرای پرتاب را تجربه کردند.

این فرآیند فرصتی برای تجربه عملی مفاهیم علمی و مهندسی و تقویت مهارت‌هایی مانند حل مسئله، تفکر خلاق، دقت، تصمیم‌گیری و کار گروهی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داد.

۱۲ تیم کانون در این مسابقه از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و یزد حضور داشتند.

ترکیب تیم‌ها شامل یک تیم پسران از سیستان و بلوچستان، یک تیم پسران از کرمان، چهار تیم از تهران شامل سه تیم دختران و یک تیم پسران، یک تیم دختران از خراسان جنوبی، دو تیم از خراسان شمالی شامل یک تیم دختران و یک تیم پسران و سه تیم از یزد شامل دو تیم دختران و یک تیم پسران بود.

فرآیند ضبط و تولید برنامه تلویزیونی «نقطه‌زن» در تهران انجام شد. در کنار بخش رقابتی، برای تیم‌ها برنامه‌های آموزشی و تمرینی مرتبط با ساخت، آماده‌سازی و پرتاب موشک‌های آبی نیز در نظر گرفته شد تا شرکت‌کنندگان در کنار رقابت، مهارت‌های علمی و فنی، خلاقیت و کار گروهی را تمرین کنند.

حضور اعضای کانون در این رویداد در چارچوب رویکرد کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران برای توسعه یادگیری تجربه‌محور و تربیت STEM انجام شد؛ رویکردی که در آن کودکان و نوجوانان با طراحی، ساخت، آزمون و اصلاح، مفاهیم علمی و مهندسی را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند.

این فعالیت‌ها همچنین امکان شناسایی علاقه‌مندی‌ها و ظرفیت‌های دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری را فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام رسمی، مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» با مشارکت مرکز سیمرغ و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این برنامه، ۴۰ گروه دختر و پسر از ۲۰ استان کشور در یک لیگ چندمرحله‌ای با محوریت ساخت و پرتاب موشک‌های آبی به رقابت می‌پردازند. ضبط این برنامه از سوم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است.

«نقطه‌زن» با تهیه‌کنندگی مجید ظریف و محمد صفدری، کارگردانی علیرضا گرانپایه و اجرای نیما کرمی و علی خلیلی تولید شده است.

کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران با توجه به مأموریت خود در زمینه توسعه و ترویج علوم و فناوری‌های نوین در میان کودکان و نوجوانان، حضور اعضای کانون در چنین رویداد‌هایی را دنبال می‌کند.

کافنا در این مسیر از ظرفیت دبیرخانه‌های استانی، مربیان، کارشناسان و مراکز کانون برای شناسایی استعدادها، توسعه یادگیری تجربه‌محور و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های علمی و فناورانه استفاده می‌کند.