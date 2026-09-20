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دومین دوره رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان و نونهالان شهرستان ری (جام تمدن ۲)، با حضور ۳۴۰ کشتیگیر از ۱۴ تیم مختلف، در فضای تاریخی کاروانسرای عباسی فشافویه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ری میزبان رقابتهای کشتی آزاد در ردههای نونهالان و نوجوان بود. این مسابقات که تحت عنوان «جام تمدن ۲» برگزار شد، با حضور ۱۴ تیم ورزشی و ۳۴۰ ورزشکار از نقاط مختلف شهرستان ری برپا گردید.
انتخاب کاروانسرای تاریخی عباسی در حسنآباد فشافویه به عنوان محل برگزاری این رقابتها، تلفیقی از ورزش ملی و میراث تاریخی منطقه بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. در پایان این رقابتها، پس از رقابتهای تنگاتنگ در اوزان مختلف، به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی اهدا شد و کاپ قهرمانی به تیمهای پیشرو در این دوره از مسابقات تعلق گرفت.