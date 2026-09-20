مدیر آموزش و پرورش شهر تهران گفت: همه مدارس تخریب شده جنگ تحمیلی سوم به چرخه آموزش بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجید پارسا، در آیین بهره‌برداری از مدارس آسیب‌دیده در دبیرستان حلی ۵ تهران گفت: در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر ، ۸۴ دانش‌آموز و ۱۳ معلم در شهر تهران به شهادت رسیدند.

وی افزود: در این مدت حدود ۳۰۰ مدرسه در شهر تهران آسیب دیدند که اغلب این آسیب‌ها جزئی بود و با همکاری دولت، خیرین و شهرداری تهران، عملیات ترمیم و بازسازی آنها انجام شد.

مدیر آموزش و پرورش شهر تهران گفت : پنج مدرسه در تهران دچار تخریب جدی شده بودند که هر پنج مدرسه بازسازی و آماده بهره‌برداری شدند.