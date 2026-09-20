به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده برای ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری شاهد تداوم روند افزایشی نرخ دلار در روز‌های اخیر است و نرخ فروش دلار آمریکا به ۱۶۶ هزار و ۶۰۸ تومان رسیده است. نرخ خرید این ارز نیز ۱۶۵ هزار و ۱۰۸ تومان اعلام شده است.

بر این اساس، فاصله نرخ خرید و فروش دلار در بازار ارز تجاری در این روز به حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. نرخ فروش دلار در روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان اعلام شده بود که مقایسه آن با نرخ ۲۹ شهریور نشان می‌دهد قیمت فروش دلار در یک روز حدود ۲۳۲ تومان افزایش یافته است.

در بازار ارز تجاری، یورو نیز در روز ۲۹ شهریور در سمت فروش به ۱۹۱ هزار و ۳۶۸ تومان و در سمت خرید به ۱۸۹ هزار و ۶۴۶ تومان رسیده است. نرخ فروش درهم امارات نیز ۴۵ هزار و ۳۶۶ تومان و نرخ خرید آن ۴۴ هزار و ۹۵۸ تومان اعلام شده است.

در سایر ارز‌های مورد معامله این بازار، نرخ فروش روبل روسیه ۱۷۸۸ تومان، یوان چین ۲۴ هزار و ۸۶۱ تومان، روپیه هند هزار و ۷۳۶ تومان، یکصد ین ژاپن ۱۰۶ هزار و ۲۰۹ تومان و هزار وون کره جنوبی ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ تومان تعیین شده است.

روند نرخ دلار در بازار ارز تجاری طی هفته‌های اخیر نیز افزایشی بوده است؛ به‌طوری که نرخ فروش حواله دلار در ۲۵ شهریور به ۱۶۵ هزار و ۳۸۳ تومان رسیده بود و در ادامه در ۲۸ شهریور از مرز ۱۶۶ هزار تومان عبور کرد.