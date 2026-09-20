فرمانده سپاه آمل از اجرای حدود ۷۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ موسی حسین‌نژاد فرمانده سپاه ناحیه آمل از تدوین و اجرای حدود ۷۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان خبر داد.

وی گفت: حدود ۱۰۰ برنامه محوری از جمله نمایشگاه پایگاه‌های اسوه، افتتاح خانه محروم و پایگاه مقاومت بسیج و همایش هزار نفری پیشکسوتان دفاع مقدس در آمل برگزار می‌شود.

سرهنگ حسین‌نژاد دیدار با خانواده شهدا و یادگاران دفاع مقدس، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، رزمایش جان‌فدا، ویزیت رایگان، زنگ مقاومت در مدارس و اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آمل افزود: رزمایش ۶ هزار نفری جان‌فدا روز‌های ۳۱ شهریور و یکم مهرماه با حضور گردان‌های مختلف بسیج در مسیر میدان قائم (عج) تا میدان ۱۷ شهریور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه مردمی، برنامه‌های محوری خود را اجرا می‌کنند.

وی هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش میزان آمادگی نیرو‌های نظامی و بسیج مردمی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

حسین‌نژاد همچنین از اعزام گروه‌های جهادی و خدمت‌رسان به مناطق محروم و ارائه خدمات پزشکی رایگان خبر داد و گفت: حدود ۸۰ نفر از موکب‌داران آمل به همراه خانواده‌هایشان در قالب دو دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام می‌شوند.

وی افزود: اردوی راهیان پیشرفت نیز برای اصحاب رسانه شهرستان در یکی از واحد‌های مهم تولیدی و صنعتی آمل برگزار می‌شود تا توانمندی‌ها و مشکلات این واحد به صورت میدانی بررسی و اطلاع‌رسانی شود.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی شهرستان گفت: رسانه‌ها می‌توانند با حضور در واحد‌های صنعتی، توانمندی‌های تولیدی و موانع موجود بر سر راه تولید را منعکس کنند و به رفع مشکلات کمک کنند.