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مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای در سه وزن زنان و پنج وزن مردان، برای شناسایی نفرات اعزامی به ششمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا (ایندورگیمز) ریاض ۲۰۲۶ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۲۴ رزمی کار مرد و زن به میزبانی آکادمی ملی مویتای در تهران برگزار شد. نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور اراک، به همراه مدعیان دیگر در این مرحله از انتخابیهای تیم ملی به رقابت پرداختند.
رقابتهای انتخابی در پنج وزن منهای ۵۴، ۵۷، ۶۳.۵، ۶۷ و ۷۵ کیلوگرم مردان و سه وزن ۴۸% ۵۱ و ۵۴ کیلوگرم زنان در دو نوبت صبح و عصر زیرنظر عبدالحلیم برازنده رئیس کمیته داوران، محمد انجدانی رئیس کمیته فنی و دیگر اعضای این کمیته برگزار شد.
با توجه به ارزیابی کمیته فنی به زودی نفرات برتر برای حضور در اردوهای تدارکاتی تیم ملی معرفی میشوند.
مسئولیت برگزاری مسابقات در بخش مردان برعهده محسن هداوند و در بخش زنان برعهده شاهصنم صدیقی بود و مستانه سیفآبادی نیز در برگزاری رقابتهای بخش بانوان همکاری کرد و داوران رسمی انجمن قضاوت آن را برعهده داشتند. جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای، نیز با حضور در محل برگزاری مسابقات، از نزدیک روند رقابت ورزشکاران را دنبال کرد.
نمایندگان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) نیز در محل برگزاری مسابقات حضور یافتند و از ورزشکاران حاضر در این مرحله از انتخابی ها، آزمایش دوپینگ گرفته شد.