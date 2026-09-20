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رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشورگفت: خیران مدرسهساز امسال ۱۳ همت برای ساخت و توسعه مدارس متعهد شدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاه حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور در آیین بهرهبرداری از مدارس آسیبدیده در جنگ با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی افزود: خیران در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی در کنار آموزش و پرورش حضور دارند.
وی مدرسهسازی را کاری برخاسته از دل دانست و افزود: نظام تعلیم و تربیت به بشریت خدمت میکند و خیران نیز با حمایت از ساخت فضاهای آموزشی، در حقیقت به بشریت خدمت میکنند.
شاهحسینی با تأکید بر اهمیت مشارکت و فداکاری در مسیر آموزش و پرورش افزود: مال مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، جان دادن و وقت گذاشتن برای آموزش و پرورش است.
رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور ادامه داد: خیران در حوزه آموزش تخصص مستقیم ندارند و در این بخش دخالتی نمیکنند، اما در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی، خود را مانند سربازانی آماده خدمت میدانند و در این مسیر در کنار آموزش و پرورش حضور دارند.