روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم کرمان از امداد گروه های فوریت‌های پزشکی به ۴۷ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در محور راور به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در ساعت ۲۰:۳۳ شب گذشته، طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس (۱۱۵) و اعلام خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۳۰ محور راور به مشهد، ۹ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور سریع کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل، اقدامات تریاژ و امداد آغاز شد. در این حادثه مجموعاً ۴۷ نفر دچار مصدومیت شدند که وضع امداد به شرح زیر است:

از مجموع ۴۷ مصدوم، ۲۵ نفر زن، ۱۱ نفر مرد و ۱۱ نفر کودک (در بازه سنی ۴ تا ۹۰ سال) یک نفر از مصدومان (آقا، ۲۱ ساله) به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد. ۴۶ مصدوم دیگر جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع) شهرستان راور منتقل شدند.

متأسفانه حال ۲ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است که تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارند.