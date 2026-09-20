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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده، امروز از ساعت ۱۱ تا ۱۲ در کیش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: در این بازه زمانی احتمال شنیده شدن صداهایی در برخی نقاط کیش وجود دارد.
عملیات در محدودهای امن و توسط نیروهای متخصص انجام میشود و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی در حال اجراست.
هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی و ارتقای ایمنی محدوده بوده و هیچگونه خطری متوجه ساکنان و گردشگران نخواهد بود.