به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: در این بازه زمانی احتمال شنیده شدن صدا‌هایی در برخی نقاط کیش وجود دارد.

عملیات در محدوده‌ای امن و توسط نیرو‌های متخصص انجام می‌شود و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی در حال اجراست.

هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی و ارتقای ایمنی محدوده بوده و هیچ‌گونه خطری متوجه ساکنان و گردشگران نخواهد بود.