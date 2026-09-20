حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌عراقی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم با حضور در بیمارستان ولی‌عصر (عج) قم، از آیت‌الله شبیری‌زنجانی، از مراجع تقلید، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌عراقی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، با حضور در بیمارستان ولی‌عصر (عج) قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی عیادت کرد و در جریان آخرین اقدامات پزشکی انجام‌شده و وضعیت عمومی ایشان قرار گرفت.

آیت‌الله شبیری‌زنجانی جمعه‌شب گذشته به علت عارضه خونریزی معده در بیمارستان ولی‌عصر (عج) قم بستری شد.

بر اساس اعلام تیم معالج، حال عمومی این مرجع تقلید خوب و روند بهبودی ایشان ادامه دارد.