پلیس راهور خراسان رضوی از اول مهرماه، همزمان با بازگشایی مدارس به مدت ۱۵ روز با استفاده از تیم های محسوس و نامحسوس در آماده باش کامل است.

آماده باش کامل پلیس راهور خراسان رضوی از اول مهرماه به مدت ۱۵ روز

آماده باش کامل پلیس راهور خراسان رضوی از اول مهرماه به مدت ۱۵ روز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: همه همکاران به ویژه نیروهای سطح خیابان و نیروهای ستادی از ابتدای صبح در سطح معابر با سه اولویت استقرار در نقاط حادثه خیز، گره‌های ترافیکی و مسیرهای منتهی به مدارس حضور دارند.

سرهنگ موسی آبادی افزود: در خراسان رضوی صدو یازده نقطه و در شهر مشهد چهل نقطه حادثه خیز شناسایی شده است که بیشترین آنها مربوط به معابر بزرگراهی از جمله پیامبر اعظم، چراغچی، آزادی،بابانظر و شهید سلیمانی است.

وی تاکید کرد: حداکثر سرعت مجاز در معابر بزرگراهی مشهد هشتاد کیلومتر بر ساعت است که تخلفات توسط تیم‌های نامحسوس و محسوس کنترل و با هر گونه تخلف حادثه ساز به شدت برخورد خواهد شد

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی همچنین گفت: بنا بر آمار پزشکی قانونی، بیش از پنجاه هفت درصد تصادفات فوتی در استان در حوزه موتورسیکلت سواران و حدود بیست و هشت درصد در حوزه درون شهری مربوط به عابران پیاده است یعنی هشتاد و پنج درصد از جان باختگان تصادفات در حوزه درون شهری شامل موتورسیکلت سواران و عابران پیاده است.

وی افزود: در پنج ماهه ابتدای امسال در کل استان صد و نود و نه نفر در حوزه درون شهری جان باختند که هفتاد درصد آن مربوط به مشهد است

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرویی که در استان خراسان رضوی تردد می‌کنندیک میلیون و ۹۵۰ هزار خودرو مربوط به مشهد است، یعنی ۷۰ درصد خودرو‌های استان در مشهد تردد دارند و به همین سبب ۷۰ درصد حوادث ترافیکی استان هم در مشهد رقم می‌خورد