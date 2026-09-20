پخش زنده
امروز: -
در اردوی جهادی پزشکی در بم "طرح شهید رییسی" بیش از ۵۰۰ نفر از محرومان ویزیت رایگان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.در اردوی جهادی پزشکی بیش از ۵۰۰ نفر از محرومان دهکهای ۱ و ۲ که تحت هیج پوشش حمایتی نیستند با حمایت بنیاد علوی و خیریه علی ابن ابیطالب بم ویزیت رایگان شدند.
خانم فاطمه قلعه خانی تسهیل گر بنیاد علوی شهرستان بم گفت: طرح اردو جهادی پزشکی شهید ریسی به مدت ۳ روز برگزار شد ودر این اردو جهادی خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی و زنان زایمان انجام میشود.
رامین ولندیاری مسول خیریه علی ابن ابیطالب شهرستان بم هم گفت در این اردو جهادی پزشکی درمانی بیش از ۵۰۰ نفر ویزیت رایگان شده و خدمات رایگان دریافت کردند.