به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.در اردوی جهادی پزشکی بیش از ۵۰۰ نفر از محرومان دهک‌های ۱ و ۲ که تحت هیج پوشش حمایتی نیستند با حمایت بنیاد علوی و خیریه علی ابن ابیطالب بم ویزیت رایگان شدند.

خانم فاطمه قلعه خانی تسهیل گر بنیاد علوی شهرستان بم گفت: طرح اردو جهادی پزشکی شهید ریسی به مدت ۳ روز برگزار شد ودر این اردو جهادی خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی و زنان زایمان انجام می‌شود.

رامین ولندیاری مسول خیریه علی ابن ابیطالب شهرستان بم هم گفت در این اردو جهادی پزشکی درمانی بیش از ۵۰۰ نفر ویزیت رایگان شده و خدمات رایگان دریافت کردند.