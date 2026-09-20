به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، از برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی شهید باهنر در ۱۴ محور تفکر و حکمت، قرآن و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، کار و فناوری، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم، زبان‌های خارجی، آداب و مهارت‌های زندگی و آداب خانواده، امور تربیتی، تربیت معلم و آموزش خانواده، قدردانی و تجلیل شد.

بابک کیوانی افزود: در دومین جایزه ملی شهید باهنر کشور، محمد برزویی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در محور زبان و ادبیات فارسی، به پاس تألیفات متعدد، موفق به دریافت لوح سپاس از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری شد.

وی یادآورشد: از این محقق و پژوهشگر تاکنون ۳۶ کتاب در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی و بیش از صد مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی به چاپ رسیده است.