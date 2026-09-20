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رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد گفت: ۳۶ کیلومتر از محورهای مواصلاتی مهاباد با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان امسال روکش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رحمت نویدینیا در نشست شورای ترافیک مهاباد با اعلام این خبر افزود: روکش محور دارلک به طول ۱۲ کیلومتر، محور سردشت به طول ۱۲ کیلومتر، محور برهان در محدوده زگدره به طول ۷ کیلومتر و سه محور روستایی گردهگروی، خاتونباغ و اوطمیش به طول مجموع ۸ کیلومتر اجرا شده است.
وی در ادامه از آغاز عملیات روکش محور مهاباد ـ میاندره از محدوده بردرشان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۱۸ کیلومتر از نقاط نیازمند روکش در قالب این قرارداد اجرا خواهد شد. اعتبار اختصاصیافته به این طرح ۱۱۲ میلیارد تومان اعلام شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد گفت: روکش محور مهاباد ـ سردشت، در قالب مرحله چهارم نیز از محدوده کلهگاوی تا کاولان به طول ۲۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در برنامه اجرایی قرار دارد.
به گفته نویدینیا، روکش راه روستایی اوزوندره به طول ۴ و نیم کیلومتر و با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان نیز در مرحله پیمانسپاری قرار دارد و پروژه روکش محورهای روستایی کپرکند و گاوازله نیز در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۴۳ کیلومتر طرح روکش راه در دستور کار قرار دارد گفت: برای این طرحها اعتباری حدود ۲۷۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساماندهی ورودی مهاباد از سمت یوسفکند با هماهنگی شهرداری بهزودی آغاز خواهد شد و عملیات روکش این محدوده نیز از هفته آینده در دستور کار قرار میگیرد.