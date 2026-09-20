به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رحمت نویدی‌نیا در نشست شورای ترافیک مهاباد با اعلام این خبر افزود: روکش محور دارلک به طول ۱۲ کیلومتر، محور سردشت به طول ۱۲ کیلومتر، محور برهان در محدوده زگدره به طول ۷ کیلومتر و سه محور روستایی گرده‌گروی، خاتون‌باغ و اوطمیش به طول مجموع ۸ کیلومتر اجرا شده است.

وی در ادامه از آغاز عملیات روکش محور مهاباد ـ میاندره از محدوده بردرشان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۱۸ کیلومتر از نقاط نیازمند روکش در قالب این قرارداد اجرا خواهد شد. اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح ۱۱۲ میلیارد تومان اعلام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد گفت: روکش محور مهاباد ـ سردشت، در قالب مرحله چهارم نیز از محدوده کله‌گاوی تا کاولان به طول ۲۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در برنامه اجرایی قرار دارد.

به گفته نویدی‌نیا، روکش راه روستایی اوزون‌دره به طول ۴ و نیم کیلومتر و با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان نیز در مرحله پیمان‌سپاری قرار دارد و پروژه روکش محور‌های روستایی کپرکند و گاوازله نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۴۳ کیلومتر طرح روکش راه در دستور کار قرار دارد گفت: برای این طرح‌ها اعتباری حدود ۲۷۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساماندهی ورودی مهاباد از سمت یوسف‌کند با هماهنگی شهرداری به‌زودی آغاز خواهد شد و عملیات روکش این محدوده نیز از هفته آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.