فرش دستبافت هریس، آیینه تمام‌نمای اصالت و هنر ایرانی

فرش دستبافت هریس، آیینه تمام‌نمای اصالت و هنر ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرش هریس از جمله معروف‌ترین و محبوب‌ترین فرش‌های دستباف ایرانی است که با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شهرت جهانی یافته است. محبوبیت این فرش به‌قدری است که بسیاری از کاخ‌های کشور‌های اروپایی و آمریکایی مزین به این فرش هستند.

فرش دستباف هریس یکی از پرطرفدارترین فرش‌های ایرانی است که با طرح‌های هندسی و رنگ‌های هارمونیک گیاهی توانسته است در تمام دنیا مشتریان خود را پیدا کند.

فرش هریس در شمال غربی ایران و در اطراف شهر هریس که در ۶۵ کیلومتری تبریز قرار دارد، بافته می‌شوند. در مجموع سی شهر و روستا با قالی بافی هریس سروکار دارند.