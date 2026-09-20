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فرش هریس از جمله معروفترین و محبوبترین فرشهای دستباف ایرانی است که با ویژگیهای منحصربهفرد شهرت جهانی یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرش هریس از جمله معروفترین و محبوبترین فرشهای دستباف ایرانی است که با ویژگیهای منحصربهفرد شهرت جهانی یافته است. محبوبیت این فرش بهقدری است که بسیاری از کاخهای کشورهای اروپایی و آمریکایی مزین به این فرش هستند.
فرش دستباف هریس یکی از پرطرفدارترین فرشهای ایرانی است که با طرحهای هندسی و رنگهای هارمونیک گیاهی توانسته است در تمام دنیا مشتریان خود را پیدا کند.
فرش هریس در شمال غربی ایران و در اطراف شهر هریس که در ۶۵ کیلومتری تبریز قرار دارد، بافته میشوند. در مجموع سی شهر و روستا با قالی بافی هریس سروکار دارند.