پخش زنده
امروز: -
شبکه آموزش، ویژهبرنامه «نوروز دانش» را تا ۴ مهر، از ساعت ۹ تا ۲۱ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معلمان برتر، دانشآموزان نخبه و چهرههای شاخص فرهنگی در این برنامه حضور دارند.
پخش برنامه دیکته شب تا یکم مهر ادامه دارد.
بازگشایی مدارس، مناسبتِ پخش این برنامه در شبکه نسیم است.
بازیهای آسیایی ناگویا زنده در ویژه برنامه «آسیا ۲۰۲۶» از شبکه سه پخش میشود.
پخش این برنامه تا یکشنبه ۱۲ مهر در ساعتهای مختلف ادامه دارد.
آسمانِ روستای مرزی، به جای چراغانی عروسی، از آتش هواپیماهای دشمن روشن میشود .
این موضوع نمایش رادیویی سرزمین مادری است که ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۲۰ از رادیو نمایش پخش میشود.