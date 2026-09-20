مجید خوبیاری، رئیس هیئت ووشو منطقه آزاد کیش و رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو در بیستمین کنگره فدراسیون ووشو آسیا در ناگویا شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: کنگره فدراسیون ووشو آسیا با حضور رییس فدراسیون و رییس هیات ووشو منطقه آزاد کیش به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار شد.

مجید خوبیاری، رئیس هیئت ووشو منطقه آزاد کیش و رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران و امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو ایران، در بیستمین کنگره فدراسیون ووشو آسیا در ناگویا شرکت کردند.

کنگره با حضور مسئولان و نمایندگان کشور‌های عضو برگزار شد و موضوعاتی از جمله اصلاحات اساسنامه فدراسیون ووشو آسیا، برنامه رقابت‌های پیش‌رو و تعیین میزبان برخی رویداد‌های قهرمانی آسیا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این مجمع دکتر مهدی علی‌نژاد، نماینده ایران، در سمت نایب‌رئیسی فدراسیون ووشو آسیا ابقا شد.

مجید خوبیاری که به عنوان داور بین‌المللی ساندا در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا حضور دارد، در این کنگره نیز در کنار رئیس فدراسیون ووشو ایران و سایر مسئولان و نمایندگان ووشوی کشور حضور داشت.