­بورس کالای ایران، امروز ۲۹ شهریور، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۷۲۵ تن انواع محصول صنعتی، معدنی، سیمانی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۵ تن محصول شامل یک میلیون و ۳۴۳ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی،۳ هزار و ۵۰۰ تن مس و ۳ هزار و ۴۸۵ تن روی در تالار صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.

در تالار سیمان نیز یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن محصول روی تابلو می‌رود.

امروز همچنین تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۲۵۸ هزار و ۹۸ تن مواد پتروشیمی و شیمیایی است.

قرار است در تالار صادراتی کیش ۱۰۸ هزار و ۶۵۸ تن محصول روی تابلو برود.۶۳ هزار و ۱۲۵ تن سیمان، ۲۲ هزار و ۱۸۸ تن قیر و ۲۳ هزار و ۵۰ تن کلینکر از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار فرعی هم ۷ هزار و ۹۱۹ تن محصول عرضه می‌شود.