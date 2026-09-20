به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تازه‌ترین نسخه «بارومتر گردشگری جهان» سازمان جهانی گردشگری ملل متحد که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است، عملکرد بازار‌های گردشگری اروپا در نیمه نخست سال جاری با وجود کاهش سرعت رشد گردشگری جهانی، روندی متفاوت و در برخی مقاصد همراه با رشد قابل‌توجه بوده است.

داده‌های جدید UN Tourism در شرایطی منتشر شده که گردشگری بین‌المللی جهان در نیمه نخست ۲۰۲۶ تنها ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده و حدود ۶۹۰ میلیون ورود گردشگر بین‌المللی در جهان به ثبت رسیده است، از این رو، رشد ۲۵ درصدی مولداوی فاصله قابل‌توجهی با متوسط جهانی دارد.

تفاوت عملکرد مقصد‌ها در بازار گردشگری اروپا

گزارش تازه سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد روند گردشگری در اروپا یکدست نبوده و میان کشور‌ها و زیرمناطق مختلف تفاوت‌های محسوسی وجود داشته است.

در حالی که برخی مقصد‌های اروپایی توانسته‌اند رشد قابل‌توجهی در جذب گردشگران بین‌المللی تجربه کنند، بخش‌هایی از اروپا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینه‌های سفر، تحولات ژئوپلیتیکی، اختلالات حمل‌ونقل هوایی و تغییر الگوی تقاضای گردشگران قرار گرفته‌اند.

بر اساس داده‌های UN Tourism، اروپا در مجموع در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۳ درصدی ورود گردشگران بین‌المللی را تجربه کرده است، رقمی که این قاره را در میان مناطق اصلی گردشگری جهان در جایگاه بالاتری از متوسط جهانی قرار می‌دهد.

گردشگری جهان همچنان در مسیر رشد، اما با سرعت کمتر

انتشار این داده‌ها همزمان با بازنگری سازمان جهانی گردشگری در چشم‌انداز گردشگری بین‌المللی سال ۲۰۲۶ صورت گرفته است.

سازمان UN Tourism پیش‌بینی خود از رشد ورود گردشگران بین‌المللی در کل سال ۲۰۲۶ را از ۳ تا ۴ درصد به یک تا دو درصد کاهش داده است. این سازمان، افزایش هزینه‌های سفر، تحولات ژئوپلیتیکی و پیامد‌های ناشی از بحران خاورمیانه را از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب رشد گردشگری جهانی عنوان کرده است.

با وجود کاهش پیش‌بینی رشد سالانه، داده‌های نیمه نخست سال نشان می‌دهد تقاضای سفر بین‌المللی همچنان در سطح قابل‌توجهی قرار دارد و مقصد‌هایی که توانسته‌اند دسترسی، قیمت، تجربه گردشگری و جذابیت‌های مقصد را با شرایط جدید بازار هماهنگ کنند، ظرفیت بیشتری برای جذب گردشگران دارند.