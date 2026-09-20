در نشست بررسی اجرای مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن، روند اجرای مصوبات حوزه امداد و نجات و بهداشت و درمان، از جمله تعیین محل پایگاه هلال‌احمر و تکمیل و راه‌اندازی بهداشتی و درمانی سولقان، بررسی و پیگیری شد.

بررسی روند اجرای مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن در حوزه امداد و نجات و بهداشت و درمان

بررسی روند اجرای مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن در حوزه امداد و نجات و بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در این نشست با اشاره به سفرهای استاندار تهران به بخش کن و لزوم تأمین سرانه‌های امداد و نجات در محدوده این بخش افزود: یکی از موضوعات اساسی مطرح‌شده، تقویت پوشش امداد و نجات در این محدوده بود که استاندار تهران بر ضرورت پوشش کامل این بخش توسط مجموعه هلال‌احمر و انجام برنامه‌ریزی منسجم در این زمینه تأکید کرده است.

بشیری ادامه داد: در سفر نخست استاندار، موضوع محل استقرار پایگاه یا خانه هلال در محدوده نزدیک امامزاده داوود مطرح شد که با توجه به شرایط موجود در طرح هادی و ملاحظات مرتبط با موقعیت زمین، مقرر شد موضوع از نظر مخاطرات محیطی و طبیعی و همچنین مناسب بودن محل برای استقرار پایگاه مورد بررسی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفت: در همین راستا، بازدیدهای متعددی از محل انجام شده و بررسی‌های لازم درباره زمین پیشنهادی جدید و اطلاعات فنی و موقعیت آن از جمله اطلاعات UTM صورت گرفته است که انتظار می‌رود گزارش این بررسی‌ها در جلسه ارائه و درباره محل نهایی تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی مدیرکل حریم و شهردار منطقه ۵ برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت زمان، باید تلاش کنیم هرچه سریع‌تر محل طرح تعیین تکلیف شده و فرآیند اجرایی آن آغاز شود تا مصوبه سفر استاندار تهران در این بخش وارد مرحله عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از زمین‌های پیشنهادی از زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و تلفن برخوردار است و زیرساخت‌های مورد نیاز تا محدوده زمین توسعه یافته، در حالی که زمین پیشنهادی دیگر برای تأمین زیرساخت‌ها به هزینه بیشتری نیاز دارد. با توجه به محدودیت منابع، این موضوع باید با دقت بررسی شود تا ضمن انتخاب محل مناسب، منابع اختصاص‌یافته نیز در سریع‌ترین زمان ممکن در محل مصوب هزینه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح پایگاه هلال‌احمر بیان کرد: بخشی از منابع از محل عواید حریم شهرداری تأمین شده و منابعی نیز از سوی مجموعه هلال‌احمر پیش‌بینی شده است که لازم است دستگاه‌های مرتبط در خصوص نحوه تأمین و استفاده از این منابع گزارش لازم را ارائه کنند تا روند اجرای طرح با وقفه مواجه نشود.

بشیری در ادامه به دومین محور مهم مصوبات سفر استاندار تهران در بخش کن اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، پیگیری تحقق سرانه‌های بهداشتی و درمانی در دهستان سولقان و روستای سولقان است که با توجه به محوریت سولقان برای محدوده بخش کن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به نقش دانشگاه علوم پزشکی در ادامه این طرح گفت: بر اساس مصوبه سفر استاندار، مقرر شده است این طرح با مشارکت و محوریت دانشگاه علوم پزشکی به اتمام برسد و باید ظرفیت‌های موجود را برای فعال‌سازی و راه‌اندازی این مرکز به کار بگیریم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در خصوص مصوبات سفر استاندار، موضوع اعتبار باید در سه مرحله تصویب، تخصیص و جذب به‌صورت جدی دنبال شود؛ تصویب اعتبارات در کمیته‌های برنامه‌ریزی، تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و جذب اعتبار توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط باید با سرعت انجام شود تا طرح ها از نظر اعتباری با مانع مواجه نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد و دهیاری سولقان نیز برای انتقال طرح در قالب تفاهم‌نامه اعلام آمادگی کرده است، اما این انتقال باید همراه با یک تعهد مشخص برای راه‌اندازی مرکز در یک بازه زمانی معین باشد.

بشیری تأکید کرد: هدف اصلی از این سرمایه‌گذاری، ایجاد یک مرکز فعال و قابل استفاده برای ارائه خدمات به مردم است و نباید طرح صرفاً به تکمیل ساختمان محدود شود؛ بنابراین لازم است در قالب تفاهم‌نامه، زمان‌بندی مشخصی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز تعیین شود.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوعات مطرح‌شده، مقرر است ضمن جمع‌بندی مباحث، بازدید میدانی از محل‌های پیشنهادی پایگاه امداد و نجات و طرحهای مرتبط انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.