مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اجرای طرح گسترده تعویض ۳۰۰ هزار چراغ برق با لامپ‌های کم‌مصرف و پربازده خبر داد؛ طرحی که منجر به صرفه‌جویی ۴۱ مگاواتی در شبکه برق استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در راستای مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه توزیع، اقدام به اجرای طرح نوسازی سیستم روشنایی معابر در سطح استان نموده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد که با تعویض ۳۰۰ هزار عدد لامپ چراغ‌های برق و جایگزینی آنها با لامپ‌های کم‌مصرف و با راندمان بالا، مجموعاً ۴۱ مگاوات برق در این استان صرفه‌جویی خواهد شد.