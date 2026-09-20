آغاز بارشهای پاییزی فارس از نیمه دوم مهرماه
مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به پیشبینی بارشهای فراتر از نرمال در پاییز امسال، از احتمال آغاز بارندگیهای استان از نیمه مهرماه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به پیشبینی بارشهای فراتر از نرمال در پاییز امسال، از احتمال آغاز بارندگیهای استان از نیمه مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به بالاتر بودن دما از نرمال، احتمال وقوع بارشهای رگباری و تگرگ و در پی آن روانآبهای سنگین، سیلاب و رانش زمین در ابتدای فصل بارندگی وجود دارد.
قاسم حسینی با اشاره به وضعیت پدیده النینو اظهار کرد: النینو پدیده جدیدی نیست و ما طی چهار، پنج سال گذشته با النینو، لانینا و فاز خنثی مواجه بودهایم. این سه وضعیت در واقع مربوط به شرایط اقیانوس آرام است.
وی افزود: زمانی که دمای آب اقیانوس آرام نیم درجه بالاتر از مقدار نرمال باشد، به آن النینو گفته میشود و اگر نیم درجه سردتر از نرمال باشد، لانینا نام دارد. همچنین اگر شاخص النینو که با شاخص نینوی ۳.۴ نشان داده میشود از عدد ۲ فراتر رود، به آن النینوی قوی یا النینوی گرم گفته میشود.
مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه این شاخص اکنون به نزدیک عدد سه رسیده است، گفت: این وضعیت تا حدودی بیسابقه است و به همین دلیل ممکن است پیشبینیها با آنچه در عمل رخ میدهد، تفاوتهایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه احتمال دارد بارشها زودتر از موعد معمول آغاز شوند، عنوان کرد: اگر نیمه آبان را بهطور میانگین زمان شروع بارشها در نظر بگیریم، امسال ممکن است این اتفاق در نیمه مهر رخ دهد و بارندگیها از مهرماه آغاز شود؛ بنابراین احتمال شروع بارشها در هفته سوم یا چهارم مهر وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی در شروع فصل بارندگی، بارشهای ملایم داشته باشیم، خاک تثبیت میشود و علفها رشد کرده و ریشههای آنها به تثبیت خاک کمک میکند، اما وقتی بارشها در ابتدای فصل، همانند پیشبینی امسال، از نیمه مهر تا نیمه آذر فراتر از نرمال باشد و از سوی دیگر شرایط دمایی نیز بالاتر از نرمال باشد، ممکن است بارشها به شکل رگباری یا همراه با تگرگ رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی فارس تصریح کرد: در صورت رگباری بودن بارشها و سست بودن خاک، امکان شسته شدن خاک و ایجاد روانآبهای سنگین وجود دارد.
حسینی با اشاره به آثار احتمالی این وضعیت بر بخش کشاورزی گفت: درختان و محصولاتی مانند شلتوک و انگور که هنوز فصل برداشت آنها نرسیده است، ممکن است تحت تأثیر این شرایط خسارت ببینند.
وی در عین حال با اشاره به مزایای آغاز زودتر بارشها گفت: هرچه بارندگی زودتر شروع شود، فصل کشت نیز زودتر آغاز میشود، آلودگی هوا کمتر میشود و برای سدها، آبگیری سدها و تولید برق نیز شرایط بهتری ایجاد میشود.
حسینی با بیان اینکه از خردادماه نسبت به ضرورت آمادگی در برابر شرایط احتمالی هشدار داده شده است، اظهار کرد: امیدواریم از این بارشها استفاده بهینه شود. این شرایط هم فرصت است و هم تهدید و اگر بهدرستی از آن استفاده شود، میتواند آثار مثبتی داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی فارس درباره وضعیت بارش برف در سال جاری نیز گفت: امسال دماها فراتر از نرمال است و شرایط دمایی تحت تأثیر النینو قرار دارد، اما احتمال بارش برف هم داریم.