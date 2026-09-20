



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز امسال، از احتمال آغاز بارندگی‌های استان از نیمه مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به بالاتر بودن دما از نرمال، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و تگرگ و در پی آن روان‌آب‌های سنگین، سیلاب و رانش زمین در ابتدای فصل بارندگی وجود دارد.

قاسم حسینی با اشاره به وضعیت پدیده ال‌نینو اظهار کرد: ال‌نینو پدیده جدیدی نیست و ما طی چهار، پنج سال گذشته با ال‌نینو، لانینا و فاز خنثی مواجه بوده‌ایم. این سه وضعیت در واقع مربوط به شرایط اقیانوس آرام است.

وی افزود: زمانی که دمای آب اقیانوس آرام نیم درجه بالاتر از مقدار نرمال باشد، به آن ال‌نینو گفته می‌شود و اگر نیم درجه سردتر از نرمال باشد، لانینا نام دارد. همچنین اگر شاخص ال‌نینو که با شاخص نینوی ۳.۴ نشان داده می‌شود از عدد ۲ فراتر رود، به آن ال‌نینوی قوی یا ال‌نینوی گرم گفته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه این شاخص اکنون به نزدیک عدد سه رسیده است، گفت: این وضعیت تا حدودی بی‌سابقه است و به همین دلیل ممکن است پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل رخ می‌دهد، تفاوت‌هایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه احتمال دارد بارش‌ها زودتر از موعد معمول آغاز شوند، عنوان کرد: اگر نیمه آبان را به‌طور میانگین زمان شروع بارش‌ها در نظر بگیریم، امسال ممکن است این اتفاق در نیمه مهر رخ دهد و بارندگی‌ها از مهرماه آغاز شود؛ بنابراین احتمال شروع بارش‌ها در هفته سوم یا چهارم مهر وجود دارد.

وی ادامه داد: وقتی در شروع فصل بارندگی، بارش‌های ملایم داشته باشیم، خاک تثبیت می‌شود و علف‌ها رشد کرده و ریشه‌های آنها به تثبیت خاک کمک می‌کند، اما وقتی بارش‌ها در ابتدای فصل، همانند پیش‌بینی امسال، از نیمه مهر تا نیمه آذر فراتر از نرمال باشد و از سوی دیگر شرایط دمایی نیز بالاتر از نرمال باشد، ممکن است بارش‌ها به شکل رگباری یا همراه با تگرگ رخ دهد.

مدیرکل هواشناسی فارس تصریح کرد: در صورت رگباری بودن بارش‌ها و سست بودن خاک، امکان شسته شدن خاک و ایجاد روان‌آب‌های سنگین وجود دارد.

حسینی با اشاره به آثار احتمالی این وضعیت بر بخش کشاورزی گفت: درختان و محصولاتی مانند شلتوک و انگور که هنوز فصل برداشت آنها نرسیده است، ممکن است تحت تأثیر این شرایط خسارت ببینند.

وی در عین حال با اشاره به مزایای آغاز زودتر بارش‌ها گفت: هرچه بارندگی زودتر شروع شود، فصل کشت نیز زودتر آغاز می‌شود، آلودگی هوا کمتر می‌شود و برای سدها، آبگیری سد‌ها و تولید برق نیز شرایط بهتری ایجاد می‌شود.

حسینی با بیان اینکه از خردادماه نسبت به ضرورت آمادگی در برابر شرایط احتمالی هشدار داده شده است، اظهار کرد: امیدواریم از این بارش‌ها استفاده بهینه شود. این شرایط هم فرصت است و هم تهدید و اگر به‌درستی از آن استفاده شود، می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی فارس درباره وضعیت بارش برف در سال جاری نیز گفت: امسال دما‌ها فراتر از نرمال است و شرایط دمایی تحت تأثیر ال‌نینو قرار دارد، اما احتمال بارش برف هم داریم.