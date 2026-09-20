به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مسلم محمد یاران، در جریان این بازدید، مسئولان قضایی و زندان‌های استان با حضور در اندرزگاه نسوان، به صورت چهره‌به‌چهره با تمامی زندانیان زن دیدار کردند و ضمن استماع درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده، موارد مطروحه را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند و دستورات لازم را در این خصوص صادر کردند.

همچنین به مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، به تمامی زندانیان زن واجدالشرایط، ۸ روز مرخصی اعطا شد و ۲ نفر از زندانیان این اندرزگاه نیز آزاد شدند.

در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان و هیأت همراه با حضور در کانون اصلاح و تربیت بجنورد، با مددجویان دیدار و وضعیت قضایی هر یک از آنان را به صورت جداگانه بررسی کردند.

محمدیاران پس از استماع درخواست‌ها و مسائل قضایی مددجویان، بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، تعیین تکلیف قرار‌های بازداشت موقت و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی حداکثری مددجویان واجدالشرایط از ظرفیت‌ها و تأسیسات قانونی تأکید و دستورات لازم را صادر کرد.