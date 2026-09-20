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تیم والیبال شهداب یزد در دو دیدار دوستانه به مصاف تیم گلگهر سیرجان خواهد رفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد: تیم والیبال شهداب یزد در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای فصل ۰۶-۱۴۰۵، در دو دیدار دوستانه به مصاف تیم گلگهر سیرجان خواهد رفت تا شاگردان مهدی مهدوی نخستین محک جدی خود را در دیدارهای تدارکاتی تجربه کنند.
این دو دیدار در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۹ و ۳۰ شهریورماه و در سالن اختصاصی شهداب یزد برگزار خواهد شد.
یکشنبه ۲۹ شهریور | ساعت ۱۸
شهداب یزد . گلگهر سیرجان
دوشنبه ۳۰ شهریور | ساعت ۱۶
شهداب یزد . گلگهر سیرجان
این دو دیدار با حضور تماشاگران برگزار میشود و تماشای مسابقات برای عموم هواداران (بانوان و آقایان) آزاد و رایگان میباشد.