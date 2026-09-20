پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ افزایش ابر و وزش باد طی امروز و فردا

اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: طی امروز و فردا با عبور موج ضعیف تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و از روز سه‌شنبه پایداری هوا افزایش خواهد یافت.