پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ افزایش ابر و وزش باد طی امروز و فردا
اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: طی امروز و فردا با عبور موج ضعیف تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و از روز سهشنبه پایداری هوا افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس بررسیهای هواشناسی استان مرکزی، طی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵) و فردا به دلیل عبور موج ضعیف تراز میانی جو، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
از روز سهشنبه تا اوایل هفته آینده بر پایداری هوا افزوده خواهد شد و وضعیت هوای استان طی این مدت عمدتاً صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود. در مناطق مستعد استان نیز احتمال افزایش غبار محلی وجود دارد.
از نظر دمایی نیز از امروز دمای هوا روند کاهش تدریجی فصلی خود را در پیش خواهد گرفت.