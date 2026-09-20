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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: به مناسبت هفته گردشگری تخفیف ۳۰ درصدی برای اقامتگاههای بومگردی استان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سلیم محمدی اظهار کرد: با هدف رونقبخشی به صنعت گردشگری، تشویق هموطنان به سفر و ارتقای ضریب اشغال مراکز اقامتی، همزمان با هفته گردشگری تمامی اقامتگاههای بومگردی سراسر استان هرمزگان با اعمال ۳۰ درصد تخفیف آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران هستند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش بومگردیها در ترویج گردشگری پایدار و آشنایی مسافران با آیینها و فرهنگ بومی هرمزگان، افزود: اقامتگاههای بومگردی استان با ارائه خدمات منطبق بر استانداردهای سنتی و معماری بومی، نقش مهمی در جذب گردشگران و توانمندسازی جوامع محلی ایفا میکنند و این تخفیف ویژه، فرصتی مناسب برای تجربهای متفاوت از سفر به مناطق مختلف استان است.
مجید میرزا اسماعیلی رئیس جامعه اقامتی (جامعه حرفهای هتلداران) استان هرمزگان نیز از مشارکت فعال هتلهای استان در این رویداد خبر داد و گفت: هتلها و مراکز اقامتی تحت پوشش جامعه اقامتی استان هرمزگان نیز همگام با برنامههای هفته گردشگری، با اعمال ۳۵ درصد تخفیف در هزینه اقامت، میزبان مسافران و گردشگران خواهند بود.
او خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای مسئولیتهای اجتماعی تشکلهای اقامتی و بهمنظور تسهیل شرایط اقامتی برای علاقهمندان به سفر به نگین خلیج فارس و بهرهمندی از ظرفیتهای بینظیر گردشگری استان هرمزگان انجام شده است
پنجم مهر تا ۱۱ مهرماه هفته گردشگری است.