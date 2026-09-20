به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمدرسول جلالی افزود: برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان در شهرستان بستک و شهید صادق دروگری، اجتماع و رزمایش بزرگ جانفدایان، غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار و سرکشی از آزادگان، رزمندگان و خانواده معظم شهدا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در سطح محلات از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان بستک است.

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