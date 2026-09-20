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رئیس خانه معدن آذربایجانغربی گفت: بیش از ۹۰ درصد معادن طلا و سایر فلزات گرانبها در این استان تحت عنوان بلوک منابع طبیعی ثبت شده است، این وضعیت باعث «حبس معادن» و آسیب اقتصادی و توسعهای در منطقه شده است.
جمال کِسیانی، در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر افزود: استان آذربایجانغربی بیشترین ظرفیت ذخایر طلا در کشور را دارد و بخش عمده معادن طلا و فلزات گرانبها بهصورت بلوک منابع طبیعی بوده و در نتیجه بهرهبرداری و توسعه آنها دچار مانع شده است.
وی اضافه کرد: بهدلیل ساختار زمینشناسی منطقه، آذربایجانغربی بیش از سایر استانها از مشکل حبس معادن آسیب دیده است.
کسیانی گفت: معاونت حقوقی رئیسجمهور در این زمینه وارد عمل شده و پیگیریهای حقوقی برای حل مشکلات مربوط به آزادسازی و تعیین تکلیف این معادن آغاز شده است.
رئیس خانه معدن استان همچنین به پیشرفت فناوریهای جدید استخراج اشاره کرد و گفت: با فناوریهای بهروز، آسیب زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای معدنی کاهش یافته و اکنون باید با مطالعه دقیق میزان ذخیره طلا و ظرفیتهای اقتصادی این معادن مشخص شود.
وی تاکید کرد: بزرگترین معدن طلای کشور در آذربایجانغربی فعال است و خواستار تسهیل روند سرمایهگذاری، تعیین تکلیف حقوقی و بهرهبرداری کارشناسی از این معادن شد.