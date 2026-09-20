معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تشریح مهم‌ترین تغییرات برنامه‌های درسی و بسته‌های تربیت و یادگیری در سال تحصیلی جدید، از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی در ۲۰۰ مدرسه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت‌الاسلام علی لطیفی گفت : در رویکرد جدید، کتاب درسی ، دیگر تمام برنامه درسی نیست، بلکه یکی از منابع تحقق اهداف برنامه است و معلم نیز مجری کتاب نیست؛ بلکه مجری برنامه درسی است.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به تغییرات کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ ، این تغییرات را در دو دسته کلی «موردی» و «ساختاری» تشریح کرد.

از من تا خدا»؛ اجرای سراسری برای پایه هفتم

وی با اشاره به کتاب نونگاشت «از من تا خدا» برای درس دینی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه، گفت : این کتاب حاصل چند سال کار و تألیف با رویکرد و متن جدید است که امسال برای پایه هفتم در سراسر کشور و برای پایه هشتم در ۱۵ استان و پایه نهم در هفت استان اجرا می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به فرایند تألیف کتاب‌های درسی افزود : یک متن کتاب درسی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ بار با زبان‌ها و بیان‌های مختلف نوشته شود و سپس توسط استادان ادبیات کودک، معلمان و داستان‌نویسان بررسی و اصلاح شود تا ضمن انتقال پیام موردنظر، روانی و شیوایی متن نیز حفظ شود.

حجت‌الاسلام علی لطیفی همچنین زبان فارسی را یکی از مؤلفه‌های اساسی هویت دانست و گفت : با وجود تنوع اقوام و فرهنگ‌های مختلف در کشور، زبان فارسی یکی از وجوه مشترک ایرانیان است و از این جهت برای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تغییر محتوای برخی کتاب‌ها در پی تحولات اخیر کشور

وی با اشاره به تغییرات موردی برخی کتاب‌های درسی در پی تحولات یک سال اخیر گفت: پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دیگر اتفاقات از جمله شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهادت مظلومانه دانش‌آموزان و تعدادی از همکاران فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب، چاپ‌سپاری بخشی از کتاب‌های مرتبط که هنوز به چاپ نرسیده بود متوقف و محتوای آنها بررسی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه پنجم، درس جدیدی درباره شخصیت رهبر شهید و نقش ایشان در اعتلای کشور و پیشرفت آن اضافه شده است. در پایه ششم نیز درس «زنگ میناب» ، جایگزین یکی از درس‌های قبلی شده است که به روایت اتفاق رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه میناب و نمایشگاهی که دانش‌آموزان این مدرسه برای روایت این حادثه برگزار کردند، می‌پردازد.

حجت‌الاسلام علی لطیفی همچنین از تغییرات کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم خبر داد و گفت: بخشی به این کتاب اضافه شده است که به تحولات جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه و چگونگی عبور کشور از این بحران با تکیه بر مؤلفه‌های قدرت، نقش رهبری، نهاد‌های کشور، حضور مردم و نیرو‌های نظامی می‌پردازد.

وی درباره کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم نیز افزود : بخشی از درس‌های این کتاب از ابتدا بازنویسی شده است؛ چرا که شرایط جدید، آرایش جدیدی برای دفاع از کشور می‌طلبد و آمادگی دفاعی صرفاً نباید به آموزش مجموعه‌ای از مهارت‌های نظامی محدود شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت : در این بازنگری، فهم دانش‌آموز از شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور، تهدید، امنیت، ضرورت دفاع و ملی بودن دفاع مورد توجه قرار گرفته است و سه جنگ تحمیلی نیز به‌صورت سلسله‌وار روایت شده‌اند تا نقش مردم در دفاع ملی برجسته شود. همچنین موضوع جنگ شناختی، امداد و برخی ملاحظات امنیتی نیز در محتوای جدید مورد توجه قرار گرفته است.

پشت جلد بیش از ۳۰ عنوان کتاب درسی تغییر کرد

حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی ، از تغییر پشت جلد حدود ۳۰ عنوان کتاب درسی خبر داد و گفت: این کتاب‌ها در زمان وقوع این حوادث به چاپ سپرده نشده بودند و فرصت تغییر پشت جلد آنها وجود داشت.

وی افزود : در این تغییرات از کلیدواژه «ایران عزیز» و مجموعه‌ای از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره عزت و افتخار ملی، همراه با تصاویر و آثار هنری با مضمون وحدت، ایستادگی و پیروزی استفاده شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به فضای پشت جلد کتاب‌ها گفت: انتخاب مطالب و تصاویر با یک نظام مفهومی و موضوعی انجام شده است تا این بخش از کتاب نیز بتواند زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو میان معلم و دانش‌آموز فراهم کند.